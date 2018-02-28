Гройсман назвал "бытовым терроризмом" акцию под домом Луценко
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман назвал акцию под зданием Генерального прокурора Украины Юрия Луценко "бытовым терроризмом". Об этом он сказал во время заседания правительства, передает корреспондент УНН.
"Нравится кому-то Луценко, не нравится. Простите, что за цирк-шапито возле дома физического лица Луценко? Ну это ни в какие ворота не влезает. Я смотрел по требованиям: надо отпустить человека, который подозревается в государственной измене и работе против государства. Если есть вопросы к Генеральному прокурору, идите на работу, встречайтесь, требуйте. Я всегда буду на стороне тех, кто честно требует правды. Но заниматься таким бытовым терроризмом, ну это просто какая-то чушь", - подчеркнул глава правительства.
Он отметил, что дома люди должны чувствовать себя спокойно независимо от своего статуса.
Как сообщал УНН, 24 февраля активисты установили палатки возле дома Генпрокурора.