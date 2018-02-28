Гройсман назвал "бытовым терроризмом" акцию под домом Луценко

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 60547 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 73253 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 76147 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 106546 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 100187 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104458 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111450 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122758 просмотра

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Гройсман назвал "бытовым терроризмом" акцию под домом Луценко

Гройсман назвал "бытовым терроризмом" акцию под домом Луценко

Киев  •  УНН

 • 13373 просмотра

КИЕВ. 28 февраля. УНН. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман назвал акцию под зданием Генерального прокурора Украины Юрия Луценко "бытовым терроризмом". Об этом он сказал во время заседания правительства, передает корреспондент УНН.

"Нравится кому-то Луценко, не нравится. Простите, что за цирк-шапито возле дома физического лица Луценко? Ну это ни в какие ворота не влезает. Я смотрел по требованиям: надо отпустить человека, который подозревается в государственной измене и работе против государства. Если есть вопросы к Генеральному прокурору, идите на работу, встречайтесь, требуйте. Я всегда буду на стороне тех, кто честно требует правды. Но заниматься таким бытовым терроризмом, ну это просто какая-то чушь", - подчеркнул глава правительства.

Он отметил, что дома люди должны чувствовать себя спокойно независимо от своего статуса.

Как сообщал УНН, 24 февраля активисты установили палатки возле дома Генпрокурора.

Украинские Национальные Новости

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