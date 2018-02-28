Гройсман назвав “побутовим тероризмом” акцію під будинком Луценка
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман назвав акцію під будинком Генерального прокурора України Юрія Луценка “побутовим тероризмом”. Про це він сьогодні сказав під час засідання уряду, передає кореспондент УНН.
“Подобається комусь Луценко, не подобається. Вибачте, що за цирк-шапіто біля будинку фізичної особи Луценка? Ну це ні в які ворота не влазить. Я дивився по вимогах: треба відпустити людину, яка підозрюється у державній зраді і роботі проти держави. Якщо є питання до Генерального прокурора, йдіть на роботу, зустрічайтеся, вимагайте. Я завжди буду на стороні тих, хто чесно вимагає правди. Але займатися таким побутовим тероризмом, ну це просто якась нісенітниця”, — наголосив голова уряду.
Він зазначив, що вдома люди мають почувати себе спокійно не залежно від свого статусу.
Як повідомляв УНН, 24 лютого активісти встановили намети біля будинку Генпрокурора.