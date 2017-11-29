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Гройсман: коррупционность Антимонопольного комитета выходит на уровень нацбезопасности

Гройсман: коррупционность Антимонопольного комитета выходит на уровень нацбезопасности

Киев  •  УНН

 • 14310 просмотра

КИЕВ. 29 ноября. УНН. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман обвинил Антимонопольный комитет в коррупционной деятельности и пообещал, что причастные к ней лица понесут ответственность перед законом. Об этом на международном саммите мэров, передает корреспондент УНН.

"Я крайне обеспокоен неэффективностью работы Антимонопольного комитета. Более того, я считаю, что их деятельность по блокированию публичных тендеров в стране несет жесткие признаки коррупционности и несет в себе угрозы развития государства", - сказал В.Гройсман.

Он отметил, что в этом году правительству удалось привлечь дополнительно более 50 млрд средств от украинской таможни из-за разрушения коррупционных схем. Следующим шагом должен был стать переход с ручного подхода к системному решению проблемы коррупции. Для этого, среди прочего, таможню планировалось обеспечить современным оснащением рентгенного сканирования.

По словам В.Гройсмана, Атимонопольний комитет "разрушил тендеры мировых производителей сканера".

"Я считаю, вопрос Антимонопольного комитета - их работы и их коррупционности - выходит на уровень национальной безопасности. Поэтому мы готовим сейчас изменения в законодательство, я убежден, они будут поддержаны Президентом, и я бы очень хотел, чтобы все, причастные к этой коррупции, понесли ответственность перед законом", - сказал Премьер-министр.

Как сообщал УНН, В.Гройсман ожидает создания Антикоррупционного суда в в 2018 году.

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