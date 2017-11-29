Гройсман: корупційність Антимонопольного комітету виходить на рівень нацбезпеки

“Я вкрай стурбований неефективністю роботи Антимонопольного комітету. Більше того, я вважаю, що їхня діяльність щодо блокування публічних тендерів в країні несе жорсткі ознаки корупційності і несе в собі загрози розвитку держави”, — сказав В.Гройсман.

Він зазначив, що цього року уряду вдалось залучити додатково більше 50 млрд коштів від української митниці через руйнацію корупційних схем. Наступним кроком мав стати перехід з ручного підходу до системного вирішення проблеми корупції. Для цього, серед іншого, митницю планувалось забезпечити сучасним оснащенням рентгенного сканування.

За словами В. Гройсмана, Атимонопольний комітет “зруйнував тендери світових виробників сканеру”.

“Я вважаю, питання Антимонопольного комітету — їхньої роботи і їхньої корупційності — виходить на рівень національної безпеки. Тому ми готуємо зараз зміни до законодавства, я переконаний, вони будуть підтримані президентом, і я б дуже хотів щоб усі, причетні до цієї корупції понесли відповідальність перед законом”, — сказав Прем’єр-міністр.

Як повідомляв УНН, В.Гройсман очікує створення Антикорупційного суду в 2018 році.