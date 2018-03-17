Гройсман инициировал введение антидемпинговых пошлин на рынке минудобрений
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. Ситуация на украинском рынке минеральных удобрений требует решительных шагов, направленных на восстановление собственного производства, недопущения дефицита, полного обеспечения аграриев необходимой продукцией и введение антидемпинговых пошлин. Об этом в эфире одного из украинских телеканалов сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает УНН со ссылкой на “Правительственный портал”.
“Я поставил четкую задачу — обеспечить возобновление работы украинских предприятий химической промышленности. Важно также обеспечить аграриев минеральными удобрениями по приемлемым ценам и не допустить искусственный дефицит. Мы должны защищать собственный рынок. А если есть демпинговые истории, то нужно устанавливать антидемпинговые пошлины”, - сказал Гройсман.
Напомним, Кабинет министров Украины одобрил временное эмбарго на ввоз минеральных удобрений из Российской Федерации.