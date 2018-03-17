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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 8701 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 30803 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 36486 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 82805 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 83777 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 102862 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 109832 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 116890 просмотра

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
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Гройсман инициировал введение антидемпинговых пошлин на рынке минудобрений

Гройсман инициировал введение антидемпинговых пошлин на рынке минудобрений

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 17 марта. УНН. Ситуация на украинском рынке минеральных удобрений требует решительных шагов, направленных на восстановление собственного производства, недопущения дефицита, полного обеспечения аграриев необходимой продукцией и введение антидемпинговых пошлин. Об этом в эфире одного из украинских телеканалов сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает УНН со ссылкой на “Правительственный портал”.

“Я поставил четкую задачу — обеспечить возобновление работы украинских предприятий химической промышленности. Важно также обеспечить аграриев минеральными удобрениями по приемлемым ценам и не допустить искусственный дефицит. Мы должны защищать собственный рынок. А если есть демпинговые истории, то нужно устанавливать антидемпинговые пошлины”, - сказал Гройсман.

Напомним, Кабинет министров Украины одобрил временное эмбарго на ввоз минеральных удобрений из Российской Федерации.

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