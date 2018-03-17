Гройсман ініціював введення антидемпінгових мит на ринку міндобрив

“Я поставив чітке завдання — забезпечити відновлення роботи українських підприємств хімічної промисловості. Важливо також забезпечити аграріїв мінеральними добривами за прийнятними цінами і не допустити штучний дефіцит. Ми маємо захищати власний ринок. А якщо є демпінгові історії, маємо встановлювати антидемпінгові мита”, — сказав Гройсман.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України схвалив тимчасове ембарго на ввезення мінеральних добрив з Російської Федерації.