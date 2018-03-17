Гройсман ініціював введення антидемпінгових мит на ринку міндобрив
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Ситуація на українському ринку мінеральних добрив вимагає рішучих кроків, направлених на відновлення власного виробництва, недопущення дефіциту, повного забезпечення аграріїв необхідною продукцією і введення антидемпінгових мит. Про це в ефірі одного з українських телеканалів сказав прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, передає УНН з посиланням на “Урядовий портал”.
“Я поставив чітке завдання — забезпечити відновлення роботи українських підприємств хімічної промисловості. Важливо також забезпечити аграріїв мінеральними добривами за прийнятними цінами і не допустити штучний дефіцит. Ми маємо захищати власний ринок. А якщо є демпінгові історії, маємо встановлювати антидемпінгові мита”, — сказав Гройсман.
Нагадаємо, Кабінет міністрів України схвалив тимчасове ембарго на ввезення мінеральних добрив з Російської Федерації.