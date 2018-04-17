Гройсман готов всегда отчитываться и не боится потерять должность

“Я готов отчитываться всегда. Если вы помните, каждый квартал я выхожу в прямом эфире и отчитываюсь перед украинским обществом. Я отчитываюсь и встречаюсь с украинскими экспертами, которые задают мне вопрос, дают свои советы. Я постоянно открыт как и члены правительства. Я каждую неделю нахожусь в парламенте. Поэтому, если кто-то считает, что на меня можно давить, то те люди, если они есть, глубоко ошибаются. Я не боюсь потерять свою должность”, — заявил премьер.

Напомним, народный депутат Украины, представитель Президента в ВР Ирина Луценко заявила, что отчет правительства Владимир Гройсман перенесено на другой срок из-за загранкомандировку председателя парламентского комитета по экономическим вопросам.