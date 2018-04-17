Гройсман готовий завжди звітувати та не боїться втратити посаду
Київ • УНН
КИІВ. 17 квітня. УНН. Прем’єр-міністр Украіни Володимир Гройсман готовий завжди звітувати та не боїться втратити свою посаду. Про це він заявив у програмі “Свобода слова”, повідомляє УНН.
“Я готовий звітувати завжди. Якщо ви пам’ятаєте, кожен квартал я виходжу у прямому ефірі і звітую перед украінським суспільством. Я звітую і зустрічаюсь з украінськими експертами, які ставлять мені запитання, дають своі поради. Я постійно відкритий як і члени Уряду. Я кожен тиждень знаходжусь у парламенті. Тому, якщо хтось вважає, що на мене можливо тиснути, то ті люди, якщо вони є, глибоко помиляються. Я не боюсь втратити свою посаду”, - заявив прем’єр.
Нагадаємо, народний депутат України, представник Президента в ВР Ірина Луценко заявила, що звіт уряду Володимира Гройсмана перенесено на інший термін через закордонне відрядження голови парламентського комітету з економічних питань.