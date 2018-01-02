Гройсман поручил "Укравтодору" с марта начать строительство и ремонт дорог

$41.190.15
45.550.30
ukru
Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
16:13 • 36497 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

14:36 • 87145 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

7 апреля, 13:40 • 105476 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
7 апреля, 12:59 • 118879 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Эксклюзив
7 апреля, 10:30 • 139647 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Эксклюзив
7 апреля, 08:51 • 158017 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

7 апреля, 07:24 • 121647 просмотра

Трамп заявил, что США говорят с рф, и прокомментировал вражеские бомбардировки Украины

Эксклюзив
7 апреля, 06:18 • 138351 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

6 апреля, 08:48 • 189550 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 290437 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

−1°
3.9м/с
76%
Популярные новости

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 238328 просмотра

В США все больше электората республиканцев против помощи Украине - WSJ

7 апреля, 11:10 • 32932 просмотра

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

7 апреля, 11:26 • 60997 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 181186 просмотра

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

7 апреля, 13:18 • 38026 просмотра
публикации

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 181476 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 238639 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 442363 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 396064 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 480796 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Марко Рубио

Элон Маск

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Великобритания

Киев

Реклама
УНН Lite

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

15:32 • 24887 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

15:21 • 24930 просмотра

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

7 апреля, 13:18 • 38217 просмотра

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

7 апреля, 11:26 • 61185 просмотра

Полная Луна "встретится" с одной из самых ярких звезд космоса

7 апреля, 10:00 • 69603 просмотра
Актуальное

Фокс Ньюс

Беспилотный летательный аппарат

Truth Social

Financial Times

Туполев Ту-22М

Гройсман поручил "Укравтодору" с марта начать строительство и ремонт дорог

Киев • УНН

 • 17540 просмотра

КИЕВ. 2 января. УНН. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил Мининфраструктуры и "Укравтодору" с марта начать строительство и ремонт дорог. Об этом Гройсман заявил во время специального совещания по вопросам развития дорожного хозяйства, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров Украины.

Гройсман поручил "Укравтодору" с марта начать строительство и ремонт дорог

"Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил руководству Министерства инфраструктуры и Государственного агентства автомобильных дорог "Укравтодор" максимально быстро провести все необходимые подготовительные работы, чтобы уже в марте приступить к выполнению плана строительства и ремонта дорог", - говорится в сообщении.

Как отмечается, глава правительства напомнил, что в 2018 году общий объем финансирования дорожных работ достигнет рекордных 47 млрд грн. При этом эффективным инструментом управления отрасли станет Дорожный фонд, который начинает работу, а также активное привлечение местной власти и растущих местных ресурсов в программы дорожного строительства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Украине заработал Государственный дорожный фонд

"Внимание - строительству дорог и их безопасности. С наступлением сезона, надо начать серьезное строительство чтобы обеспечить прорыв в дорожном сфери.Так же нам нужно осуществить модернизацию и приобретение новой техники для строительства и содержания дорог ", - цитирует пресс-служб Гройсмана.

Участники совещания отметили, что в 2017 году объем ремонта дорог составил 2100 км, что стало самым высоким показателем за последние 5 лет. План на 2018 год - более амбициозный и учитывает восстановление и строительство как дорог местного значения, так и дорог государственного значения. Речь, прежде всего, о коридоре "Go highway", проект строительства дороги Львов - Тернополь - Херсон - Одесса, который соединит западную границу с портами Украины, а также о ряде других важных дорог, которые в том числе входящих в состав международных транспортных коридоров в направлении Востока и Юга. Озвученный ориентир полностью отражен в среднесрочной стратегии развития дорожной отрасли до 2022 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Закон о Госбюджете на 2018 вступил в силу

Одновременно стороны договорились проработать механизмы стимулирования развития отрасли дорожного машиностроения - прежде всего, в сегменте эксплуатационной техники и техники для содержания дорог.

"Нам нужно провести обследование уже построенных дорог и в случае необходимости привлечь к ответственности тех, кто выполнил работу некачественно. Так же серьезного контроля требует система содержания местных дорог и вопросы использования ресурсов. Каждая дорога должна получить максимально эффективное (строительное) решение", - отметил Гройсман.

Глава правительства также сообщил, что в ближайшие дни проведет аналогичное совещание с руководителями областей, чтобы определить степень готовности местных органов власти к выполнению дорожных планов.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика
Brent
$64.36
Bitcoin
$78,084.00
S&P 500
$5,049.45
Tesla
$230.38
Газ TTF
$37.00
Золото
$2,991.67
Ethereum
$1,556.31