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Гройсман доручив “Укравтодору” з березня розпочати будівництво та ремонт доріг

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 січня. УНН. Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман доручив Мінінфраструктурі та “Укравтодору” з березня розпочати будівництво та ремонт доріг. Про це Гройсман заявив під час спеціальної наради з питань розвитку дорожнього господарства, передає УНН з посиланням на прес-службу Кабінету міністрів України.

Гройсман доручив “Укравтодору” з березня розпочати будівництво та ремонт доріг

“Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман доручив керівництву Міністерства інфраструктури та Державного агентства автомобільних доріг "Укравтодор“ максимально швидко провести всі необхідні підготовчі роботи, аби вже в березні приступити до виконання плану будівництва та ремонту доріг”, — йдеться у повідомленні.

Як зазначається, глава уряду нагадав, що в 2018 році загальний обсяг фінансування дорожніх робіт сягне рекордних 47 млрд грн. При цьому ефективним інструментом управління галузі стане Дорожній фонд, який розпочинає роботу, а також активне залучення місцевої влади та зростаючих місцевих ресурсів до програм дорожнього будівництва.

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“Увага — будівництву доріг та їх безпеці. З настанням сезону, треба почати серйозне будівництво аби забезпечити прорив в дорожній сфері.Так само нам потрібно здійснити модернізацію та придбання нової техніки для будівництва та утримання доріг”, - цитує прес-служб Гройсмана.

Учасники наради відзначили, що в 2017 році обсяг ремонту доріг склав 2100 км, що стало найвищім показником за останні 5 років. План на 2018 рік — більш амбітний і враховує відновлення та будівництво як доріг місцевого значення, так і доріг державного значення. Мова, передусім, про коридор “Go highway”, проект будівництва дороги Львів — Тернопіль — Херсон — Одеса, який з’єднає західний кордон з портами України, а також про низку інших важливих доріг, які в тому числі входять до складу міжнародних транспортних коридорів в напрямку Сходу та Півдня. Озвучений орієнтир повністю відображений в середньостроковій стратегії розвитку дорожньої галузі до 2022 року.

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Одночасно сторони домовилися опрацювати механізми стимулювання розвитку галузі дорожного машинобудування — передусім, в сегменті експлуатаційної техніки та техніки для утримання доріг.

“Нам потрібно також провести обстеження вже побудованих доріг і в разі необхідності притягти до відповідальності тих, хто виконав роботу неякісно. Так само серйозного контролю вимагає система утримання місцевих доріг та питання використання ресурсів. Кожна дорога має отримати максимально ефективне (будівельне) рішення”, - зазначив Гройсман.

Глава уряду також повідомив, що найближчими днями проведе аналогічну нараду з керівниками областей, аби визначити ступінь готовності місцевих органів влади до виконання дорожніх планів.

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