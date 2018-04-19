Гройсман анонсировал отчет ГСЧС по проверкам общественных объектов

"В середине мая будет отчет ГСЧС", - заявил Гройсман.

Также он отметил, что реакция на нарушение правил безопасности будет "мгновенной и жесткой" - вплоть до применения спецподразделений и сил Нацгвардии для закрытия нарушителей.

Как сообщал УНН, 30 марта в Украине стартовали масштабные проверки выполнения требований безопасности, прежде всего пожарной, на объектах с массовым пребыванием людей. В частности, это касается кинотеатров, торговых центров, школ, детских садов.

Уже, по словам председателя ГСЧС Николая Чечеткина, проверено 1319 объектов, по результатам проверок подано 36 исков в суд о закрытии таких объектов. Всего проверке подлежит более 30 тысяч объектов.