Гройсман анонсував звіт ДСНС щодо перевірок громадських об'єктів
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман анонсував в середині звіт Державної служби України з надзвичайних ситуацій за результатами перевірок громадських об’єктів на предмет дотримання правил безпеки. Про це Гройсман заявив під час зустрічі з регіональними ЗМІ, передає УНН з посиланням на Урядовий портал.
“В середині травня буде звіт ДСНС”, — заявив Гройсман.
Також Гройсман заявив, що реакція на порушення правил безпеки буде “миттєвою і жорсткою” — аж до застосування спецпідрозділів та сил Нацгвардії для закриття порушників.
Як повідомляв УНН, 30 березня в Україні стартували масштабні перевірки виконання вимог безпеки, передусім пожежної, на об’єктах із масовим перебуванням людей. Зокрема, це стосується кінотеатрів, торгових центрів, шкіл, дитячих садочків.
Уже, за словами голови ДСНС Миколи Чечоткіна, перевірено 1319 об’єктів, за результатами перевірок подано 36 позовів до суду щодо закриття таких об’єктів. Всього перевірці підлягає понад 30 тисяч об’єктів.