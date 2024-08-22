Гросси в ближайшие дни посетит курскую АЭС и встретится с Зеленским в Киеве

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что планирует посетить курскую атомную электростанцию в ближайшие несколько дней, а затем отправиться в Киев, где планирует встретиться с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом он заявил в интервью Bloomberg, передает УНН.

По словам Гросси, МАГАТЭ «крайне обеспокоено» боевыми действиями вблизи российской атомной электростанции, поскольку на АЭС в эксплуатации находятся старые советские реакторы. Два энергоблока не имеют дополнительных слоев защиты, чтобы сдержать радиацию в случае аварии.

«А если добавить к этому тот факт, что у вас есть войска, которые наступают, объективно говоря, в пределах досягаемости артиллерии, то, конечно, это вызывает огромное беспокойство у меня и у агентства», - добавил он.

Гросси планирует посетить станцию в ближайшие несколько дней, а затем отправиться в Киев, где он намерен поговорить с Президентом Украины Владимиром Зеленским, пишет Bloomberg.



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В МИДе рф заявили, что якобы Украина начала подготовку нападения на курскую атомную электростанцию. А в Минобороны рф указали, что «с должной серьезностью» оценивают информацию о якобы подготовке к атаке.



Стоит отметить, что рф не впервые говорит якобы о подготовке атак на АЭС.

