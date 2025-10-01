Гросси: от ядерной аварии никто не выиграет, МАГАТЭ работает с Украиной и РФ для восстановления питания ЗАЭС

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) ведет переговоры с Украиной и Россией, чтобы как можно скорее восстановить внешнее электроснабжение Запорожской атомной электростанции, которая уже более недели остается без подключения к энергосистеме. Об этом заявил генеральный директор агентства Рафаэль Мариано Гросси, пишет УНН.

Подробности

Крупнейшая атомная электростанция Европы уже более недели остается без внешнего питания, что является самым продолжительным таким событием за более чем три с половиной года войны. Я постоянно контактирую с обеими сторонами, чтобы обеспечить быстрое повторное подключение станции к электросети – подчеркнул Гросси.

По его словам, сейчас станция работает на аварийных дизель-генераторах, которые остаются "последней линией обороны".

Хотя станция сейчас справляется благодаря своим аварийным дизель-генераторам – последней линии обороны – и нет непосредственной опасности, пока они продолжают работать, это явно неустойчивая ситуация с точки зрения ядерной безопасности. Ни одна из сторон не выиграет от ядерной аварии – отметил директор МАГАТЭ.

Отключение электроэнергии произошло 23 сентября, когда единственная действующая линия электропередачи была повреждена в результате боевых действий в 1,5 км от станции. После этого автоматически запустились дизель-генераторы, чтобы поддержать работу систем охлаждения шести реакторов и отработанного топлива.

По информации МАГАТЭ, запасы топлива позволяют обеспечивать станцию более десяти дней, при этом осуществляются регулярные поставки.

МАГАТЭ подтвердило, что охлаждающие бассейны остаются заполненными, а мониторинг не фиксирует превышений радиационного фона как на территории станции, так и за ее пределами.

Однако, чрезвычайно важно восстановить электроснабжение за пределами объекта. Я решительно призываю обе стороны сотрудничать с нами и обеспечить проведение этих необходимых ремонтных работ. Как я неоднократно заявлял, ядерная авария ничьим не интересна, и необходимо приложить все усилия, чтобы предотвратить это – подчеркнул руководитель МАГАТЭ.

Команда агентства остается на площадке и продолжает получать регулярные обновления относительно состояния объекта и его безопасности.

