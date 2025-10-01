Гроссі: від ядерної аварії ніхто не виграє, МАГАТЕ працює з Україною та рф для відновлення живлення ЗАЕС

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) веде переговори з Україною та росією, щоб якнайшвидше відновити зовнішнє електропостачання Запорізької атомної електростанції, яка вже понад тиждень залишається без підключення до енергосистеми. Про це заявив генеральний директор агентства Рафаель Маріано Гроссі, пише УНН.

Найбільша атомна електростанція Європи вже понад тиждень залишається без зовнішнього живлення, що є найтривалішою такою подією за понад три з половиною роки війни. Я постійно контактую з обома сторонами, щоб забезпечити швидке повторне підключення станції до електромережі

За його словами, наразі станція працює на аварійних дизель-генераторах, які залишаються "останньою лінією оборони".

Хоча станція зараз справляється завдяки своїм аварійним дизель-генераторам – останній лінії оборони – і немає безпосередньої небезпеки, поки вони продовжують працювати, це явно нестійка ситуація з точки зору ядерної безпеки. Жодна зі сторін не виграє від ядерної аварії

Відключення електроенергії сталося 23 вересня, коли єдина діюча лінія електропередачі була пошкоджена внаслідок бойових дій за 1,5 км від станції. Після цього автоматично запустилися дизель-генератори, щоб підтримати роботу систем охолодження шести реакторів та відпрацьованого палива.

За інформацією МАГАТЕ, запаси палива дозволяють забезпечувати станцію понад десять днів, при цьому здійснюються регулярні поставки.

МАГАТЕ підтвердило, що охолоджувальні басейни залишаються заповненими, а моніторинг не фіксує перевищень радіаційного фону як на території станції, так і за її межами.

Однак, надзвичайно важливо відновити електропостачання за межами об’єкта. Я рішуче закликаю обидві сторони співпрацювати з нами та забезпечити проведення цих необхідних ремонтних робіт. Як я неодноразово заявляв, ядерна аварія нічиїм не цікавиться, і необхідно докласти всіх зусиль, щоб запобігти цьому