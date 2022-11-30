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Деньги украинцев снова собираются украсть: скандальная компания Vamed планирует "освоить" 600 миллионов евро

Деньги украинцев снова собираются украсть: скандальная компания Vamed планирует "освоить" 600 миллионов евро

Киев • УНН

 • 2974259 просмотра

КИЕВ. 1 декабря. УНН. Верховная Рада уже на ближайшем заседании может ратифицировать соглашение, которое позволит скандальной австрийской компании Vamed заработать более 600 миллионов евро на строительстве медучреждений в Украине. Речь идет о законопроекте  о ратификации рамочного соглашения между Украиной и Австрией, которое предусматривает предоставление нашему государству кредита на строительство в обмен на привлечение австрийских компаний к реализации проекта. Об этом сообщает УНН со ссылкой на собственные источники.

Детали

Это соглашение предусматривает предоставление Австрией кредита Украине в размере до 625 миллионов евро на реконструкцию и оборудование детской больницы Охматдит, университетской клиники и реабилитационного центра во Львове. В то же время, выполнять работы должна австрийская компания. Согласно источникам УНН, речь идет о Vamed или аффилированной с ней фирме. Собственно на это намекали и в Министерстве экономики Австрии. Таким образом, австрийцы зарабатывают дважды: как кредиторы и поставщики услуг, а Украина все еще должна вернуть предоставленные деньги.

Цитата

«Необходимость строительства медицинских учреждений увеличилась. На первом этапе три конкретных проекта — Строительство и оборудование Национальной детской больницы «Охматдит» в Киеве, строительство и оборудование современной университетской клиники в Киеве и строительство Национального реабилитационного центра Украины во Львове — будет воплощено, австрийскими компаниями (такими как, например, VAMED) с проектной стоимостью более 600 миллионов евро. Все будут финансировать австрийские и немецкие банки», — говорится в сообщении Министерства экономики Австрии.

Следует отметить, что такую схему в Украине проворачивают не впервые, в том числе с участием Vamed. Именно из-за этого компания получила скандальную славу в Украине, потому что качество ее услуг было сомнительным.

Скандальные поставки Vamed

Еще в 2010 году украинская компания, официально представляющая австрийскую фирму Vamed на внутреннем рынке, была партнером правительства Юлии Тимошенко при покупке тысячи машин скорой помощи для сельской местности. Впоследствии оказалось, что «Опели», доставленные предприятием, не были адаптированы для этих потребностей. Кроме того, они не соответствуют государственным стандартам Украины, не зарегистрированны в качестве медицинских и пациентов в положении лежа невозможно разместить в фургоне. Тем не менее, стоимость автомобилей была завышена поставщиком в полтора раза. В результате Генеральная прокуратура обвинила правительство Юлии Тимошенко в нецелевом использовании государственных средств.

Через некоторое время та же компания «помогла» купить и завезти 600 апаратов УЗД в Украину, которые не были оснащены датчиками, поэтому большинство оборудования до сих пор не используется.

Об этих и других фактах недобросовестной работы поставщика упоминается в официальном письме спецслужб, датированным еще 2010 годом. В нем прозвучало предупреждение: сотрудничество с этой компанией представляет экономическую угрозу для безопасности государства.

Но уже в 2013 году в Минздраве сообщили, что компания снова поставила в Украину низкокачественное медицинское оборудование. Это было около 85 инкубаторов для новорожденных, которые стоили более 52,5 млн грн. Оборудование было непригодным для использования, и его стоимость была завышена почти три раза. Убытки были оценены почти в 34,5 млн грн. Дело было передано ГПУ.

Vamed и Охматдет

Теперь Vamed хочет заняться строительством детской больницы в Охматдет. Следует отметить, что компания уже давно положила глаз на нее. Так, в 2014 году тогдашний глава Парламентского комитета здравоохранения Татьяна Донец лоббировала, чтобы именно Vamed взялась за завершение строительства детской больницы. Это был проект стоимостью 1,8 млрд грн, которые не были предвидены в государственном бюджете. Однако австрийцы были готовы помочь с займом.

Кроме того, по словам главы попечительского совета Охматдет Оксаны Корчинской, Vamed может быть причастен к блокированию тендеров для покупки медицинского оборудования в больнице. По ее информации, в прошлом году Охматдет сделали “ковидной” больницей для покупки оборудования на 1,2 млрд грн без тендеров. А до этого тендеры не могли быть проведены в течение долгого времени, потому что они постоянно блокировались.

Кроме того, в то же время в Охматдете проводили секретную презентацию Vamed, в которой говорилось, что компания продолжит строительство и покупку медицинского оборудования для детской больницы.

Vamed теперь пытается снова заработать деньги на строительстве Охматдета через рамочное соглашение между Австрией и Украиной. Фактически деньги на строительство будут выделены из государственного бюджета, ведь именно его средствами Украине придется погасить кредит австрийцам. В то же время, согласно официальной информации, в настоящее время отсутствуют выводы экономического комитета по ратификации такого соглашения, как и позиция Министерства финансов. Детали такого соглашения также не раскрыты.

“Закупка будет осуществляться в соответствии с отдельными контрактами в коммерческих структурах без применения законодательства о государственных закупках в Украине. Поставка товаров будет освобождена от пошлины и ставки НДС, а доходы, полученные от выполнения контрактов австрийской компанией и ее подрядчиками или субподрядчиками, будут освобождены от налогов”, - сообщил УНН источник.

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