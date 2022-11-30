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Гроші українців знову збираються вкрасти: скандальна компанія Vamed планує “освоїти” 600 мільйонів євро

Гроші українців знову збираються вкрасти: скандальна компанія Vamed планує “освоїти” 600 мільйонів євро

Київ • УНН

 • 2974261 перегляди

КИЇВ. 1 грудня. УНН. Верховна Рада вже на найближчому засіданні може ратифікувати угоду, яка дозволить скандальній австрійській компанії Vamed заробити понад 600 мільйонів євро на будівництві медзакладів в Україні. Йдеться про законопроєкт  щодо ратифікації рамкової угоди між Україною та Австрією, яка передбачає надання нашій державі кредиту на будівництво в обмін на залучення австрійських компаній до реалізації проєкту. Про це повідомляє УНН з посиланням на власні джерела.

Деталі

Ця угода передбачає надання Австрією кредиту Україні у розмірі до 625 млн євро на реконструкцію та оснащення дитячої лікарні Охматдит, університетської клініки та реабілітаційного центру у Львові. Разом з тим, виконувати роботи має австрійська компанія. За даними джерел УНН, йдеться саме про Vamed або афілійовану з нею фірму. Власне на це натякали і в міністерстві економіки Австрії. Таким чином австрійці заробляють двічі: як кредитори і як надавачі послуг, а Україна все одно має повернути надані гроші.

Цитата

«Через війну зросла потреба в будівництві медичних закладів. На першому етапі три конкретні проекти — будівництво та обладнання Національної дитячої лікарні «Охматдит» у Києві, будівництво та обладнання сучасної університетської клініки у Києві та будівництво Національного реабілітаційного центру України у Львові — буде втілено австрійськими компаніями (такими як, наприклад, Vamed) з проектною вартістю понад 600 мільйонів євро. Все фінансуватимуть австрійські та німецькі банки», — йдеться у повідомленні австрійського Мінекономіки.

Зазначимо, що така схема в Україні провертається не вперше, у тому числі за участі Vamed. Саме через це компанія здобула скандальну славу в Україні, адже якість її послуг була сумнівною.

Скандальні поставки Vamed

Ще у 2010 році українська компанія, що офіційно представляє на вітчизняному ринку австрійську фірму Vamed, була партнером уряду Юлії Тимошенко із закупівлі тисячі машин швидкої допомоги для сільської місцевості. Згодом з'ясувалося, що «Опелі», поставлені підприємством, зовсім не пристосовані для цих потреб. На додаток, вони не відповідають державним стандартам України, не зареєстровані як медичні та й хворого в положенні лежачи у фургончику розмістити неможливо. Попри це, вартість автомобілів була завищена постачальником у півтора рази. У результаті Генеральна прокуратура звинуватила уряд Юлії Тимошенко у нецільовому використанні державних коштів.

Через деякий час ця ж компанія «допомогла» купити та ввезти в Україну 600 апаратів УЗД, які не були оснащені датчиками, через що більшість обладнання досі не використовується.

Про ці та інші факти недобросовісної роботи постачальника йдеться в офіційному листі спецслужб, датованому ще 2010 роком. У ньому пролунало попередження: співпраця з цією компанією становить економічну загрозу безпеці держави.

Втім вже у 2013 році у МОЗ повідомили, що компанія знову поставила Україні неякісне медичне обладнання. Йшлося про 85 інкубаторів для немовлят, які обійшлися у понад 52,5 млн грн. Обладнання виявилося непридатним для використання, а його вартість була завищена майже втричі. Збитки оцінили у майже 34,5 млн грн. Справу передали до ГПУ.

Vamed та Охматдит

Нині Vamed хоче взятися за будівництво столичної дитячої лікарні Охматдит. Зазначимо, що компанія вже давно поклала на неї око. Так, у 2014 році тодішня голова парламентського комітету охорони здоров’я Тетяна Донець лобіювала, аби саме Vamed взялися за добудову дитячої лікарні. Йшлося про проєкт вартістю 1,8 млрд грн, яких у держбюджеті не було передбачено. Втім австрійці і тоді були готові допомогти з кредитом.

Окрім, того за словами голови опікунської ради Охматдиту Оксани Корчинської, Vamed може бути причетним до блокування тендерів на закупівлю медобладнання до лікарні. За її інформацією, минулого року Охматдит зробили “ковідною” лікарнею, аби без тендерів закупити обладнання на 1,2 млрд грн. А до цього довгий час тендери провести не могли, адже вони постійно блокувалися.

Окрім того, в той самий час в Охматдиті проводили таємну презентацію Vamed, у якій йшлося, що компанія продовжить будівництво та закупівлі медобладнання для дитячої лікарні.

Нині ж Vamed знову намагається заробити на будівництві Охматдиту через Рамкову угоду між Австрією та Україною. Фактично, гроші на будівництво виділятимуться з держбюджету, адже саме його коштом Україні доведеться повертати кредит австрійцям. Водночас, згідно з офіційною інформацією, висновки економічного комітету з приводу ратифікації такої угоди наразі відсутні, як і позиція Міністерства фінансів. Подробиці такої угоди також не розголошуються.

“Закупівлі будуть здійснюватися за окремими контрактами у комерційних структур без застосування законодавства про публічні закупівлі в Україні. Поставка товарів звільнятиметься від мит і ставки ПДВ, а доходи, отримані від виконання контрактів австрійською компанією і її підрядниками чи субпідрядниками, звільнятимуться від податків”, - розповіло УНН джерело.

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