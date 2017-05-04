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Деньги украинцев надо защитить при переходе на накопительную пенсионную систему - экс-министр

Киев • УНН

 • 19888 просмотра

КИЕВ. 4 мая. УНН. При внедрении накопительной пенсионной системы надо подумать о защите денег украинцев и исключить любые попытки использования этих средств в других целях. Такое мнение в эксклюзивном комментарии корреспонденту УНН высказал дважды министр труда и социальной политики Украины (1998-2002, 2005-2006), народный депутат Украины второго созыва Иван Сахань.

Деньги украинцев надо защитить при переходе на накопительную пенсионную систему - экс-министр

"Все зависит от политической воли. Если правительство и его финансово-экономический блок найдут возможность за счет повышения на определенный процент поднять Единый социальный взнос, который будет направляться на накопительный ресурс. Или же это может быть безгранично, если ждать, когда будет ликвидирован дефицит бюджета Пенсионного фонда и возникнет реальная возможность начинать в классическом варианте это дело", - сказал И.Сахань, отвечая на вопрос, когда в Украине все же будет введена накопительная пенсионная система.

Он напомнил, что еще во время его пребывания в должности министра социальной политики правительство готовило документы о введении накопительной пенсионной системы, но тогда был бездефицитным бюджет Пенсионного фонда и речь была о том, чтобы часть отчислений, которые делали наемные работники и работодатели в Пенсионный фонд, можно было направить на формирование накопительной части пенсии.

"То есть к обязательному пенсионному страхованию часть средств, которых в Пенсионном фонде хватало для выплаты текущих пенсий нынешним пенсионерам, могла пойти на отчисления будущих пенсий работающему населению. Сегодня ситуация изменилась кардинально - дефицит бюджета Пенсионного фонда составляет 140 млрд грн. Поэтому для того, чтобы начать эту работу, нужно иметь финансовую основу и из этих 140 млрд, которые нынешний бюджет выплачивает нынешним пенсионерам, нужно иметь дополнительные источники финансового ресурса для того, чтобы закладывать будущую пенсию людям. Каким образом сегодня это сделать, мне сказать трудно", - сказал И.Сахань.

Экс-министр напомнил, что несколько лет назад было принято решение об уменьшении отчислений в социальные фонды и, в частности в Пенсионный фонд. "Единый социальный взнос был уменьшен в корне и это и привело к нынешней ситуации, до фактического банкротства Пенсионного фонда Украины", - заявил он.

В то же время И.Сахань убежден в необходимости введения накопительной пенсионной системы.

"Я убежден, что такая накопительная система нужна Украине. Другое дело, как защитить эти средства, которые будут отложены на выплату пенсий на 20-30 лет и что с ними может быть, если будет действовать система подобного "банкопада", который мы наблюдали в прошлом году, когда ряд банков исчез с карты украинской финансовой системы. Понятно, что вопрос сохранения и накопления финансового ресурса, который откладывать люди, это принципиально важный момент. Если это не сделать и не обеспечить надежную, 100%-ую защиту этих денег от любых попыток использовать эти средства в других целях, когда люди окажутся без пенсий и этих финансовых ресурсов, это одно дело. Но я убежден, что кардинально решить пенсионную проблему можно, вводя дополнительный обязательный пенсионный ресурс", - отметил он.

Напомним, в ВР ожидают, что проект накопительной пенсионной системы внесут на рассмотрение ВР за несколько недель.

Также напомним, в правительстве пообещали вскоре представить справедливую пенсионную реформу.

Украинские Национальные Новости

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