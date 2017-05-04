Гроші українців треба захистити при переході на накопичувальну пенсійну систему - екс-міністр

"Все залежить від політичної волі. Якщо уряд і його фінансово-економічний блок знайдуть можливість за рахунок підвищення на певний відсоток підняти Єдиний соціальний внесок, який спрямовуватиметься на накопичувальний ресурс. Або ж це може бути до безмежного, якщо чекатимуть, коли буде ліквідовано дефіцит бюджету Пенсійного фонду і виникне реальна можливість починати в класичному варіанті цю справу", - сказав І.Сахань, відповідаючи на питання, коли в Україні все ж буде запроваджена накопичувальна пенсійна система.

Він нагадав, що ще під час його перебування на посаді міністра соціальної політики уряд готував документи щодо запровадження накопичувальної пенсійної системи, але тоді був бездефіцитним бюджет Пенсійного фонду і йшлося про те, щоб частину відрахувань, які здійснювали наймані працівники і роботодавці до Пенсійного фонду, можна було спрямувати на формування накопичувальної частини пенсії.

"Тобто до обов'язкового пенсійного страхування частина коштів, яких в Пенсійному фонді вистачало для виплати поточних пенсій нинішнім пенсіонерам, могла піти на відрахування майбутніх пенсій працюючому населенню. Сьогодні ситуація змінилася кардинально – дефіцит бюджету Пенсійного фонду складає 140 млрд грн. Тому для того, щоб розпочати цю роботу, треба мати фінансове підґрунтя і з цих 140 млрд, які нинішній бюджет виплачує нинішнім пенсіонерам, треба мати додаткові джерела фінансового ресурсу для того, щоб закладати майбутню пенсію людям. Яким чином сьогодні це зробити, мені сказати важко", - сказав І.Сахань.

Екс-міністр нагадав, що кілька років тому було ухвалене рішення щодо зменшення відрахувань у соціальні фонди і, зокрема у Пенсійний фонд. "Єдиний соціальний внесок було зменшено докорінно і це і призвело до нинішньої ситуації, до фактичного банкрутства Пенсійного фонду України", - заявив він.

У той же час І.Сахань переконаний у необхідності запровадження накопичувальної пенсійної системи.

"Я переконаний, що така накопичувальна система потрібна Україні. Інша справа, як захистити ці кошти, які будуть відкладені на виплату пенсій на 20-30 років і що з ними може бути, якщо буде діяти система подібного "банкопаду", який ми спостерігали минулого року, коли низка банків зникли з карти української фінансової системи. Зрозуміло, що питання збереження і накопичення фінансового ресурсу, який відкладатимуть люди, це принципово важлива річ. Якщо це не зробити і не забезпечити надійний, 100%-ий захист цих грошей від будь-яких намагань використати ці кошти в інших цілях, коли люди опиняться без пенсій і цих фінансових ресурсів, це одна справа. Але я переконаний, що кардинально вирішити пенсійну проблему можна, запроваджуючи додатковий обов'язковий пенсійний ресурс", - зазначив він.

Нагадаємо, у ВР очікують, що проект накопичувальної пенсійної системи внесуть на розгляд ВР за кілька тижнів.

Також нагадаємо, в уряді пообіцяли невдовзі презентувати справедливу пенсійну реформу.