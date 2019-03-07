Гражданка РФ пыталась попасть в Молдову в обход пункта пропуска
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. Пограничники задержали жительницу Брянской области России, которая попыталась в обход пункта пропуска пересечь границу с Молдовой. Об этом сообщает пресс-служба Черновицкого пограничного отряда, передает УНН.
"Нарушительницу, около полуночи, обнаружил неподалеку пункта пропуска пограничный наряд отдела "Мамалыга". Охранники границы заметили женщину, когда та стремительно направлялась в сторону границы, минуя пункт пропуска. При попытке пересечения, за несколько десятков метров от государственной границы, ее задержали", - говорится в сообщении.
Правонарушительницей оказалась 41-летняя гражданка Российской Федерации, при себе женщина имела внутренний паспорт РФ.
Сейчас проверяется информация относительно законности пребывания женщины на территории Украины. Решение по делу о попытке незаконного пересечения государственной границы будет принимать суд.
Ранее УНН сообщал, что гражданка РФ в обход кабин паспортного контроля пыталась попасть в Молдову.