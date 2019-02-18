Громадянка РФ в обхід кабін паспортного контролю намагалась потрапити до Молдови

“Користуючись тим, що прикордонники проводили процедуру оформлення для виїзду за кордон інших громадян, 49-річна росіянка спробувала в обхід кабін паспортного контролю незаконно потрапити до Молдови. Звичайно непоміченою для прикордонників вона не залишилась, та була затримана нарядом”, — йдеться у повідомленні.

Прикордонники додали, що за спробу незаконного перетину кордону іноземка була притягнена до адміністративної відповідальності, а також отримала заборону в’їзду на територію України строком на три роки.

Прикордонники також вияснили, що незаконно перетнути кордон жінці допомагав громадянин України. Стосовно українця було направлено повідомлення до компетентних правоохоронних органів України щодо виявлення ознак злочину, відповідальність за вчинення якого передбачена ст. 332 ККУ (незаконне переправлення осіб через державний кордон України — ред.).

Заходи по встановленню усіх обставин справи тривають.

Нагадаємо, на Буковині прикордонники затримали трьох чоловіків, які незаконно намагались потрапити до Румунії.



