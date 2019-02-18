Гражданка РФ в обход кабин паспортного контроля пыталась попасть в Молдову

"Пользуясь тем, что пограничники проводили процедуру оформления для выезда за границу других граждан, 49-летняя россиянка попыталась в обход кабин паспортного контроля незаконно попасть в Молдову. Конечно незамеченной для пограничников она не осталась, и была задержана нарядом", - говорится в сообщении.

Пограничники добавили, что за попытку незаконного пересечения границы иностранка была привлечена к административной ответственности, а также получила запрет въезда на территорию Украины сроком на три года.

Пограничники также выяснили, что незаконно пересечь границу женщине помогал гражданин Украины. Относительно украинца было направлено уведомление в компетентные правоохранительные органы Украины по выявлению признаков преступления, ответственность за совершение которого предусмотрена ст. 332 УК (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины - ред.).

Мероприятия по установлению всех обстоятельств дела продолжаются.

Напомним, на Буковине пограничники задержали трех мужчин, которые незаконно пытались попасть в Румынию.



