Троє іноземців намагались потрапити в ЄС через Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 14 лютого. УНН. На Буковині прикордонники затримали трьох чоловіків, які незаконно намагались потрапити до Румунії. Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби, передає УНН.
Громадян Індії зупинили учора вечері за кілька десятків метрів від українсько-румунського кордону.
"Інформацію про появу трьох іноземців на ділянці відділення інспекторів "Герца" прикордонники отримали завчасно від співробітників оперативного підрозділу Західного регіонального управління", - зазначили у прес-службі.
Подорожувальників відстежували до самого кордону і затримали при спробі його перетину. У всіх чоловіків були відсутні будь-які документи.
Наразі нелегалів доставлено до прикордонного підрозділу. Згодом їх перевезуть до пункту тимчасового тримання Чернівецького прикордонного загону. Встановлюються деталі правопорушення.
Як повідомляв УНН, українці намагались незаконно переправити до Угорщини трьох шріланкійців.