Трое иностранцев пытались попасть в ЕС через Украину
Киев • УНН
КИЕВ. 14 февраля. УНН. На Буковине пограничники задержали троих мужчин, которые незаконно пытались попасть в Румынию. Об этом сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы, передаёт УНН.
Граждан Индии остановили вчера вечером в нескольких десятках метров от украинской-румынской границы.
"Информацию о появлении троих иностранцев на участке отделения инспекторов "Герца" пограничники получили заранее от сотрудников оперативного подразделения Западного регионального управления", - отметили в пресс-службе.
Путешественников отслеживали до самой границы и задержали при попытке её пересечения. У всех мужчин отсутствовали какие-либо документы.
Сейчас нелегалы доставлены в пограничное подразделение. Впоследствии их перевезут в пункт временного содержания Черновицкого пограничного отряда. Устанавливаются детали правонарушения.
Как сообщал УНН, украинцы пытались незаконно переправить в Венгрию троих шриланкийцев.