Громадянка РФ намагалась потрапити у Молдову в обхід пункту пропуску
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. Прикордонники затримали мешканку Брянської області Росії, що спробувала в обхід пункту пропуску перетнути кордон з Молдовою. Про це повідомляє прес-служба Чернівецького прикордонного загону, передає УНН.
"Порушницю, близько півночі, виявив неподалік пункту пропуску прикордонний наряд відділу "Мамалига". Охоронці кордону помітили жінку коли та стрімко прямувала в бік кордону, оминаючи пункт пропуску. Під час спроби перетнути кордон, за кілька десятків метрів від державної межі, її затримали", - йдеться у повідомленні.
Правопорушницею виявилася 41-річна громадянка Російської Федерації, при собі жінка мала внутрішній паспорт РФ.
Наразі перевіряється інформація щодо законного перебування жінки на території України. Рішення у справі щодо спроби незаконного перетинання державного кордону прийматиме суд.
Раніше УНН повідомляв, що громадянка РФ в обхід кабін паспортного контролю намагалась потрапити до Молдови.