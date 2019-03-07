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Громадянка РФ намагалась потрапити у Молдову в обхід пункту пропуску

Громадянка РФ намагалась потрапити у Молдову в обхід пункту пропуску

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 березня. УНН. Прикордонники затримали мешканку Брянської області Росії, що спробувала в обхід пункту пропуску перетнути кордон з Молдовою. Про це повідомляє прес-служба Чернівецького прикордонного загону, передає УНН.

"Порушницю, близько півночі, виявив неподалік пункту пропуску прикордонний наряд відділу "Мамалига". Охоронці кордону помітили жінку коли та стрімко прямувала в бік кордону, оминаючи пункт пропуску. Під час спроби перетнути кордон, за кілька десятків метрів від державної межі, її затримали", - йдеться у повідомленні.

Правопорушницею виявилася 41-річна громадянка Російської Федерації, при собі жінка мала внутрішній паспорт РФ.

Наразі перевіряється інформація щодо законного перебування жінки на території України. Рішення у справі щодо спроби незаконного перетинання державного кордону прийматиме суд.

Раніше УНН повідомляв, що громадянка РФ в обхід кабін паспортного контролю намагалась потрапити до Молдови.

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