Гражданин Турции пытался вывезти из Украины 20-летнюю девушку для секс-рабства

25 марта правоохранители задержали гражданина Турции за совершение уголовного преступления, предусмотренного ст. 149 (торговля людьми) УК Украины. В ходе первоочередных следственных действий правоохранители установили, что 41-летний мужчина, по предварительному сговору с другим лицом, подыскивал на территории Мариуполя молодых женщин, которые находились в тяжелом социальном и материальном состоянии, с целью их привлечения и последующего перемещения в Турцию для сексуальной эксплуатации.

Мужчину задержали на выезде из города вместе с 20-летней жертвой во время следования на рейсовом автобусе в аэропорт Запорожья.

Сейчас правоохранители решают вопрос о сообщение лицу о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.

Как уточнили в пресс-службе, задержание произошло за процессуального руководства прокуратуры Донецкой области следователями Главного управления Национальной полиции в Донецкой области совместно с Главным отделом по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ в Донецкой и Луганской областях.

Напомним, на российско-украинской границе задержали женщину, которая пыталась переправить двух других женщин в Россию для сексуального рабства.