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Громадянин Туреччини намагався вивезти з України 20-річну дівчину для секс-рабства

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 березня. УНН. На виїзді з міста Маріуполя правоохоронці затримали громадянина Туреччини, який намагався вивезти з України дівчину для сексуального рабства. Про це повідомила прес-служба прокуратури Донецької області, передає УНН.

Громадянин Туреччини намагався вивезти з України 20-річну дівчину для секс-рабства

25 березня правоохоронці затримали громадянина Туреччини за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 149 (торгівля людьми) КК України. У ході першочергових слідчих дій правоохоронці встановили, що 41-річний чоловік, за попередньою змовою з іншою особою, підшукував на території Маріуполя молодих жінок, які знаходились у важкому соціальному та матеріальному стані, з метою їх вербування та подальшого переміщення до Туреччини для сексуальної експлуатації.

Чоловіка затримали на виїзді з міста разом із 20-річною жертвою під час прямування на рейсовому автобусі до аеропорту Запоріжжя.

Наразі правоохоронці вирішують питання щодо повідомлення особі про підозру у скоєнні злочину та обрання запобіжного заходу.

Як уточнили у прес-службі, затримання відбулось за процесуального керівництва прокуратури Донецької області слідчими Головного управління Національної поліції в Донецькій області спільно з Головним відділом боротьби з корупцією та організованою злочинністю СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Нагадаємо, на українсько-російському кордоні затримали жінку, яка намагалась переправити двох інших жінок до Росії для сексуального рабства.

Українські Національні Новини

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