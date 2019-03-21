Гражданин Турции пытался попасть в Украину с поддельной ID-картой
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. В аэропорту Одессы обнаружили гражданина Турции с поддельной ID-картой и насваем. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Государственной пограничной службы Украины.
Так, вчера в пункте пропуска "Одесса-авиа" рейсом из Стамбула прибыл гражданин Турции, на паспортный контроль предоставил ID-карту этой страны.
"В ходе проверки у инспектора пограничного контроля Одесского отряда возникли сомнения в подлинности данного документа. По результатам углубленной проверки специалистом подтвержден факт его подделки, в частности замену персональных данных", - говорится в сообщении.
Также в ходе углубленного досмотра багажа обнаружено 39 пакетов насвая общим весом 550 граммов, которые гражданин Турции пытался перевезти с сокрытием от погранично-таможенного контроля.
Поддельную ID-карту и насвай изъяли установленным порядком, лицо не пропустили через границу.
"Также ему будет запрещен въезд в Украину сроком на 3 года и возвращено обратным рейсом", - добавили пограничники.
Напомним, гражданин США в аэропорту "Борисполь" пытался попасть в Украину с поддельным украинским паспортом.