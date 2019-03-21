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Гражданин Турции пытался попасть в Украину с поддельной ID-картой

Киев • УНН

 • 7932 просмотра

КИЕВ. 21 марта. УНН. В аэропорту Одессы обнаружили гражданина Турции с поддельной ID-картой и насваем. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Государственной пограничной службы Украины.

Гражданин Турции пытался попасть в Украину с поддельной ID-картой

Так, вчера в пункте пропуска "Одесса-авиа" рейсом из Стамбула прибыл гражданин Турции, на паспортный контроль предоставил ID-карту этой страны.

"В ходе проверки у инспектора пограничного контроля Одесского отряда возникли сомнения в подлинности данного документа. По результатам углубленной проверки специалистом подтвержден факт его подделки, в частности замену персональных данных", - говорится в сообщении.

Также в ходе углубленного досмотра багажа обнаружено 39 пакетов насвая общим весом 550 граммов, которые гражданин Турции пытался перевезти с сокрытием от погранично-таможенного контроля.

Поддельную ID-карту и насвай изъяли установленным порядком, лицо не пропустили через границу.

"Также ему будет запрещен въезд в Украину сроком на 3 года и возвращено обратным рейсом", - добавили пограничники.

Напомним, гражданин США в аэропорту "Борисполь" пытался попасть в Украину с поддельным украинским паспортом.

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