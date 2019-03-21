Громадянин Туреччини намагався потрапити до України з підробною ID-карткою
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. В аеропорту Одеси виявили громадянина Туреччини з підробленою ID-карткою та насваєм. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр Державної прикордонної служби України.
Так, вчора у пункті пропуску "Одеса-авіа" рейсом зі Стамбула прибув громадянин Туреччини, який на паспортний контроль надав ID-карту цієї країни.
"В ході перевірки у інспектора прикордонного контролю Одеського загону виникли сумніви щодо дійсності даного документа. За результатами поглибленої перевірки спеціалістом підтверджено факт його підробки, зокрема заміну персональних даних", - йдеться в повідомленні.
Також у ході поглибленого огляду багажу виявлено 39 пакунків насваю загальною вагою 550 грамів, які громадянин Туреччини намагався перевезти з приховуванням від прикордонно-митного контролю.
Підроблену ID-картку та насвай вилучили встановленим порядком, особу не пропустили через кордон.
"Також йому буде заборонено в'їзд в Україну строком на 3 роки та повернуто зворотним рейсом", - додали прикордонники.
Нагадаємо, громадянин США в аеропорту "Бориспіль" намагався потрапити до України з підробним українським паспортом.