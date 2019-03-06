Громадянин США намагався потрапити до України з підробним українським паспортом
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. Громадянин США в аеропорту "Бориспіль" намагався потрапити до України з підробним українським паспортом. Про це повідомляє УНН з посиланням на Держприкордонслужбу.
На контролі аеропорту 50-річний чоловік, який прибув з Лондона, надав закордонний паспорт громадянина України, проте в прикордонників виникли сумніви щодо дійсності документа.
Поглиблений огляд документа підтвердив його фальшивість, адже інформаційна сторінка була повністю замінена.
Чоловік намагався переконати прикордонників, що він все ж українець, проте потім зізнався, що є громадянином США і придбав фальшивий паспорт в іншого іноземця.
Американцю відмовили у перетині кордону і на три роки заборонили в'їзд на територію України. Після цього чоловіка повернули назад до Лондона.
Нагадаємо, у пункті пропуску "Херсон-авіа" правоохоронці зупинили двох громадян Ірану, які намагалися в’їхати до України, скориставшись підробними паспортами Ізраїлю.