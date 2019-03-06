Гражданин США пытался попасть в Украину с поддельным украинским паспортом

На контроле аэропорта 50-летний мужчина, прибывший из Лондона, предоставил загранпаспорт гражданина Украины, однако у пограничников возникли сомнения относительно подлинности документа.

Углубленный осмотр документа подтвердил его фальшивость, поскольку информационная страница была полностью заменена.

Мужчина пытался убедить пограничников, что он все же украинец, однако затем признался, что является гражданином США и приобрел фальшивый паспорт у другого иностранца.

Американцу отказали в пересечении границы и на три года запретили въезд на территорию Украины. После этого мужчину вернули назад в Лондон.

Напомним, в пункте пропуска "Херсон-Авиа" правоохранители остановили двух граждан Ирана, которые пытались въехать в Украину, воспользовавшись поддельным паспортам Израиля.