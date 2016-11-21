Гражданин Польши пытался подкупить пограничника на Волыни

Установлено, что, находясь на территории международного автомобильного пункта пропуска "Устилуг-Зосин", 66-летний мужчина передал инспектору отдела пограничной службы неправомерную выгоду в сумме 100 злотых за содействие в прохождении таможенного контроля вне очереди.

По данному факту следователи полиции открыли уголовное производство по ч.1 ст.369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время проводится комплекс мероприятий и следственных действий с целью установления всех обстоятельств совершения указанного уголовного преступления.