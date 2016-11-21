Громадянин Польщі намагався підкупити прикордонника на Волині

Встановлено, що, перебуваючи на території міжнародного автомобільного пункту пропуску “Устилуг—Зосін”, 66-річний чоловік передав інспектору відділу прикордонної служби неправомірну вигоди у сумі 100 злотих за сприяння у проходженні митного контролю поза чергою.

За цим фактом слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України.

Наразі проводиться комплекс заходів та слідчих дій з метою встановлення всіх обставин учинення вказаного кримінального правопорушення.