Гражданин Германии погиб в Ровно в результате ДТП
Киев • УНН
РОВНО-КИЕВ. 15 апреля. УНН. Неподалеку с.Зеленый Гай Дубенского района в 2:00 произошло смертельное ДТП с участием гражданина Германии. Об этом сообщили в отделе коммуникации управления ЧП в Ровенской области, передает УНН.
27-летний водитель автомобиля "Audi A4" выехал на полосу встречного движения и столкнулся с "BMW-X6", которой управлял 39-летний львовянин.
“Иностранец погиб на месте происшествия, а водитель и пассажиру внедорожника госпитализировали в Дубенского районную больницу. Спасателям их пришлось вырезать из автомобиля специнструментом”, — сообщили в управлении ЧП в Ровенской области.
Напомним, 11 апреля смертельное ДТП произошло в Днепре.