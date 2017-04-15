Гражданин Германии погиб в Ровно в результате ДТП

27-летний водитель автомобиля "Audi A4" выехал на полосу встречного движения и столкнулся с "BMW-X6", которой управлял 39-летний львовянин.

“Иностранец погиб на месте происшествия, а водитель и пассажиру внедорожника госпитализировали в Дубенского районную больницу. Спасателям их пришлось вырезать из автомобиля специнструментом”, — сообщили в управлении ЧП в Ровенской области.

Напомним, 11 апреля смертельное ДТП произошло в Днепре.