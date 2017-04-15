Громадянин Німеччини загинув у Рівному внаслідок ДТП
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 15 квітня. УНН. Неподалік с.Зелений Гай Дубенського району о 2:00 трапилася смертельна ДТП за участю громадянина Німеччини. Про це повідомили у відділі комунікації управління НП у Рівненській області, передає УНН.
27-річний водій автівки "Audi A4" виїхав на смугу зустрічного руху і зіткнувся з "BMW-X6", якою кермував 39-річний львів’янин.
"Іноземець загинув на місці пригоди, а водія та пасажиру позашляховика шпиталізували до Дубенської районної лікарні. Рятувальникам іх довелося вирізати з автомобіля спецінструментом",- повідомили в управлінні НП у Рівненській області.
Нагадаємо, 11 квітня смертельна ДТП сталася у Дніпрі.