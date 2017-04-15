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Громадянин Німеччини загинув у Рівному внаслідок ДТП

Громадянин Німеччини загинув у Рівному внаслідок ДТП

Київ • УНН

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РІВНЕ-КИЇВ. 15 квітня. УНН. Неподалік с.Зелений Гай Дубенського району о 2:00 трапилася смертельна ДТП за участю громадянина Німеччини. Про це повідомили у відділі комунікації управління НП у Рівненській області, передає УНН.

 

27-річний водій автівки "Audi A4" виїхав на смугу зустрічного руху і зіткнувся з "BMW-X6", якою кермував 39-річний львів’янин.

"Іноземець загинув на місці пригоди, а водія та пасажиру позашляховика шпиталізували до Дубенської районної лікарні. Рятувальникам іх довелося вирізати з автомобіля спецінструментом",- повідомили в управлінні НП у Рівненській області.

Нагадаємо, 11 квітня смертельна ДТП сталася у Дніпрі.

Українські Національні Новини

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