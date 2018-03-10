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Гражданин Молдовы пытался вывезти в Россию коллекцию старинных монет

Гражданин Молдовы пытался вывезти в Россию коллекцию старинных монет

Киев  •  УНН

 • 10284 просмотра

КИЕВ. 10 марта. УНН. На Сумщине задержан гражданин Молдовы, который пытался вывезти в Россию коллекцию старинных монет. Об этом сообщает отдел взаимодействия со СМИ Государственной пограничной службы Украины, передает УНН.

"Вчера в пункте пропуска "Бачевск" пограничники Сумского отряда совместно с сотрудниками таможни пресекли попытку незаконного перемещения через границу коллекции старинных монет", - говорится в сообщении.

Как отмечается, при осуществлении досмотра автомобиля марки "SKODA FABIA", которым выезжал в Россию гражданин Молдовы, пограничный наряд в пепельнице салона транспортного средства обнаружил 8 старинных монет, изготовленных в XVIII-XIX веках.

Сейчас монеты, которые могут представлять историческую или культурную ценность, изъяты. На правонарушителя составлены соответствующие административные материалы.

Напомним, в пункте пропуска "Шегини" пограничники обнаружили в автомобиле жителя Львовщины старинные книги и денежные банкноты времен Российской Империи. Среди вещей мужчины пограничники обнаружили старинные издания Пушкина, Дикенса, Флобера.

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