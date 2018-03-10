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Громадянин Молдови намагався вивезти до Росії колекцію старовинних монет

Громадянин Молдови намагався вивезти до Росії колекцію старовинних монет

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 березня. УНН. На Сумщині затримано громадянина Молдови, який намагався вивезти до Росії колекцію старовинних монет. Про це повідомляє відділ взаємодії зі ЗМІ Державної прикордонної служби України, передає УНН.

“Учора в пункті пропуску „Бачівськ“ прикордонники Сумського загону спільно з працівниками митниці попередили спробу незаконного переміщення через кордон колекції старовинних монет”, — йдеться у повідомленні.

Як зазначається, під час здійснення огляду автомобіля марки “SKODA FABIA”, яким виїжджав до Росії громадянин Молдови, прикордонний наряд в попільничці салону транспортного засобу виявив 8 старовинних монет, виготовлених у XVIII-XIX століттях.

Наразі виявлені монети, які можуть становити історичну чи культурну цінність, вилучені. На правопорушника складені відповідні адміністративні матеріали.

Нагадаємо, у пункті пропуску “Шегині” прикордонники виявили в автомобілі мешканця Львівщини старовинні книги та грошові банкноти часів Російської Імперії. Серед речей чоловіка прикордонники виявили старовинні видання О.Пушкіна, Ч.Дікенса, Г.Флобера.

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