Громадянин Молдови намагався вивезти до Росії колекцію старовинних монет
Київ • УНН
КИЇВ. 10 березня. УНН. На Сумщині затримано громадянина Молдови, який намагався вивезти до Росії колекцію старовинних монет. Про це повідомляє відділ взаємодії зі ЗМІ Державної прикордонної служби України, передає УНН.
“Учора в пункті пропуску „Бачівськ“ прикордонники Сумського загону спільно з працівниками митниці попередили спробу незаконного переміщення через кордон колекції старовинних монет”, — йдеться у повідомленні.
Як зазначається, під час здійснення огляду автомобіля марки “SKODA FABIA”, яким виїжджав до Росії громадянин Молдови, прикордонний наряд в попільничці салону транспортного засобу виявив 8 старовинних монет, виготовлених у XVIII-XIX століттях.
Наразі виявлені монети, які можуть становити історичну чи культурну цінність, вилучені. На правопорушника складені відповідні адміністративні матеріали.
Нагадаємо, у пункті пропуску “Шегині” прикордонники виявили в автомобілі мешканця Львівщини старовинні книги та грошові банкноти часів Російської Імперії. Серед речей чоловіка прикордонники виявили старовинні видання О.Пушкіна, Ч.Дікенса, Г.Флобера.