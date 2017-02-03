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Граждане Молдовы пытались завести в Украину партию контрафактной водки "Немиров"

Киев • УНН

 • 7645 просмотра

КИЕВ. 3 февраля. УНН. Сегодня во время проведения мероприятий по охране государственной границы пограничники Белгород-Днестровского отряда задержали четверых нарушителей - граждан Молдовы, которые пытались перевезти через границу контрафактную водку. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе ГПСУ.

Граждане Молдовы пытались завести в Украину партию контрафактной водки "Немиров"

По информации пограничников, трех человек, которые направлялись в Украину, пограничники заметили ночью между украинским н.п. Кучурган и молдавским Первомайск. На данное направление выбыла группа реагирования, которая после прибытия на место задержала 4 человек - 2 граждан Молдовы с документами и 2 граждан без документов. Мужчин пограничники застали на горячем - они осуществляли перегрузку водочных изделий из легкового автомобиля "Ауди" на полет, который находился под мостом на льду Кучурганского лимана.

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Всего было выявлено 314 литровых бутылок водки "Немиров" без акцизных марок. На водителя, гражданина Молдовы, составлены соответствующие документы, 3-х лиц, которые незаконно пересекли государственную границу, принудительно возвратили через пункт пропуска "Кучурган" на территорию Молдовы.

Напомним, как сообщал УНН, доля теневого водочного рыка в стране по неофициальным данным составляет уже около 80%.

В ВР считают, что к увеличению фальсифицированной продукции приводят необоснованно завышенные акцизы на водочные изделия в Украине.

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