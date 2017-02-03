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Громадяни Молдови намагалися завести в Україну партію контрафактної горілки “Неміров”

Київ • УНН

 • 7645 перегляди

КИЇВ. 3 лютого. УНН. Сьогодні під час проведення заходів по охороні державного кордону прикордонники Білгород-Дністровського загону затримали четверо порушників — громадян Молдови, які намагалися перевезти через кордон контрафактну горілку. Про це кореспонденту УНН повідомили в прес-службі ДПСУ.

Громадяни Молдови намагалися завести в Україну партію контрафактної горілки “Неміров”

За інформацією прикордонників, трьох осіб, які прямували в Україну, охоронці кордону помітили вночі між українським н.п. Кучурган та молдовським Первомайськ. На даний напрямок вибула група реагування, яка по прибуттю на місце затримала 4 осіб — 2 громадян Молдови з документами та 2 громадян без документів. Чоловіків прикордонники застали на гарячому — вони саме здійснювали перевантаження горілчаних виробів з легкового автомобіля “АУДІ” на полет, який знаходився під мостом на льоду Кучурганського лиману.

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Всього було виявлено 314 літрових пляшок горілки “Неміров” без акцизних марок. На водія, громадянина Молдови, складені відповідні документи, 3-х осіб, які незаконно перетнули державний кордон, примусово повернуто через пункт пропуску “Кучурган” на територію Молдови.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, частка тіньового горілчаного рику в країні за неофіційними даними становить вже близько 80%.

У ВР вважають, що до збільшення фальсифікованої продукції призводять необґрунтовано завищенні акцизи на горілчані вироби в Україні.

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