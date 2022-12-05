Общественные активисты и благотворители создали онлайн-платформу для реализации социальных проектов по восстановлению громад

Детали

На сайте представлены пошаговые чек-листы взаимодействия местных властей, ГО/БФ и бизнеса. Благодаря им можно узнать, с чего начать восстановление или развитие своей громады. В частности, они помогут понять, с чего начать взаимодействие бизнеса и общественного сектора, или какие возможности получит каждая из сторон.

На платформе также размещены ссылки на страницы учреждений и международных программ, предлагающих те или иные гранты на реализацию проектов.

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“После победы перед громадами предстанет еще больше вызовов (от касающихся безопасности, социальных до продовольственных) – и здесь многое будет зависеть от того, как локальные руководители громад выстроят сотрудничество разных сторон. Поэтому мы раньше времени подготовили платформу, которая даст понимание, с чего начать, куда двигаться и какие могут быть результаты (на примере удачных кейсов). Восстановление должно начаться уже сейчас. Восстановить – не значит сделать, как было. Часто для этого нужно построить что-то новое, более эффективное и действенное, то, что учтет запросы всех”, – отметила директор благотворительного фонда “МХП-Громаде” Татьяна Волочай.

Особое внимание проект уделяет гендерночувствительному восстановлению громад. Платформа разработана в рамках программы "WE ACT: Действуем ради женщин и их возможностей", которая внедряется Фондом ООН в области народонаселения, UNFPA при финансовой поддержке Европейского Союза. Одной из целей программы является всестороннее укрепление противодействия гендерно обусловленному насилию на местном уровне.

“По результатам исследования “Портрет украинских женщин-предпринимателей”, в 2022 году почти все респондентки ощутили влияние войны на своей предпринимательской деятельности, подавляющее большинство которых получили прямые и косвенные убытки от войны размером от 2,5 до 125 тыс. долл. Поэтому с целью содействия эффективному и гендерночувствительному восстановлению территорий была разработана онлайн-платформа “Моя громада”, объединяющая пошаговые действия и направления восстановления. Мы надеемся, что этот инструмент будет помогать решению проблем в громадах через гендерную оптику”, – рассказала Ирина Титарчук, исполнительный директор ОО «Украинский центр содействия инвестициям и торговле».

Добавим

В настоящее время платформа находится на стадии тестирования. Поэтому авторы проекта просят громады, малый бизнес и активистов присоединиться к его тестированию, дать обратную связь и предложить собственные варианты улучшения сайта.

Далее эксперты представляют проект непосредственно в нескольких громадах. Сайт будет регулярно обновляться и при необходимости дополняться новыми статьями или разделами.

Напомним



Благотворительный фонд “МХП-Громаде” также проводит бесплатные вебинары на темы стратегирования, разработки плана продбезопасности и проектного менеджмента в рамках грантовой программы “Сады для победы”.

Справка

“МХП-Громаде” – украинский благотворительный фонд, начавший свою деятельность в 2015 году. Его главная миссия – комплексное развитие громад. География деятельности насчитывает 12 областей Украины: более 700 городков и сел. С начала полномасштабного вторжения россии в Украину Фонд системно поддерживает людей, находящихся в регионах боевых действий, украинских защитников и спасателей, громады, больницы и роддомы, благотворительные учреждения, которые заботятся о детях-сиротах и пожилых людях, а также людях, которые через войну остались без дома и средств к существованию.

“Шаг к людям” - общественная организация, которая предоставляет психологические услуги внутренне перемещенным лицам и людям, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах, работает с конфликтами в громадах, оказывает услуги по медиации, занимается темами гендерного равенства и предотвращения насилию, занимается обучением взрослых. Офис ОО находится в городе Запорожье, работает по всей территории Украины.

ОО “Украинский центр содействия инвестициям и торговле” (ITFC) – независимая некоммерческая организация, специализирующаяся на вопросах инвестиций, развития малого и среднего предпринимательства, торговли и торговой политики. Центр создан в 2014 году с целью содействия росту экономики Украины, используя лучший международный опыт для планирования и внедрения масштабных реформ, стимулирования экспорта и развития предпринимательства, устранения барьеров в торговле и решения проблемных вопросов перспективных отраслей экономики страны.