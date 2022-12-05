Громадські активісти та благодійники створили онлайн-платформу для втілення соціальних проєктів з відновлення громад

Деталі

На сайті представлені покрокові чек-листи взаємодії місцевої влади, ГО/БФ та бізнесу. Завдяки їм можна дізнатися, з чого почати відновлення або розвиток своєї громади. Зокрема, вони допоможуть зрозуміти, з чого розпочати взаємодію бізнесу й громадського сектору чи які можливості отримає кожна зі сторін.

На платформі також розміщені посилання на сторінки установ і міжнародних програм, які пропонують ті чи інші гранти на реалізацію проєктів.

Цитата

“Після перемоги перед громадами постане ще більше викликів (від безпекових, соціальних до продовольчих) – і тут багато чого буде залежати від того, як локальні очільники громад вибудують співпрацю різних сторін. Тому ми завчасно підготували платформу, яка дасть розуміння, з чого почати, куди рухатися і які можуть бути результати (на прикладі вдалих кейсів). Відновлення має початися вже зараз. Відновити – не означає зробити, як було. Часто для цього потрібно збудувати щось нове, ефективніше й дієвіше, те, що врахує запити всіх”, – зазначила директорка благодійного фонду “МХП-Громаді” Тетяна Волочай.

Окрему увагу проєкт приділяє гендерночутливому відновленню громад. Платформа розроблена в межах програми "WE ACT: Діємо задля жінок та їхніх можливостей", яка впроваджується Фондом ООН у галузі народонаселення, UNFPA за фінансової підтримки Європейського Союзу. Однією з цілей програми є всебічне зміцнення протидії гендерно зумовленому насильству на місцевому рівні.

“За результатами дослідження “Портрет українських жінок-підприємиць”, 2022 року майже всі респондентки відчули вплив війни на своїй підприємницькій діяльності, переважна більшість яких отримали прямі та непрямі збитки від війни розміром від 2,5 до 125 тис. дол. Тому з метою сприяння ефективній та гендерночутливій відбудові територій була розроблена онлайн-платформа “Моя громада”, яка поєднує покрокові дії та напрями відновлення. Ми сподіваємось, що цей інструмент допомагатиме розв'язанню проблем в громадах через гендерну оптику”, – розповіла Ірина Титарчук, виконавча директорка ГО «Український центр сприяння інвестиціям та торгівлі».

Додамо

Наразі платформа перебуває на стадії тестування. Тож автори проєкту просять громади, малий бізнес та активістів долучитися до її тестування, дати зворотний зв’язок та запропонувати власні варіанти поліпшення сайту.

Далі експерти презентують проєкт безпосередньо в кількох громадах. Сайт регулярно оновлюватиметься й за потреби доповнюватиметься новими статтями чи розділами.

Нагадаємо



Благодійний фонд “МХП-Громаді” також проводить безплатні вебінари на теми стратегування, розробки плану продбезпеки та проєктного менеджменту в рамках грантової програми “Сади для перемоги”.

Довідка

“МХП-Громаді” - український благодійний фонд, який почав свою діяльність 2015 року. Його головна місія – комплексний розвиток громад. Географія діяльності налічує 12 областей України: понад 700 містечок і сіл. Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Фонд системно підтримує людей, які перебувають у регіонах бойових дій, українських захисників та рятувальників, громади, лікарні та пологові будинки, благодійні установи, які дбають про дітей-сиріт та літніх людей, а також людей, які через війну залишилися без дому та засобів для існування.

“Крок до людей” - громадська організація, яка надає психологічні послуги внутрішньо переміщеним особам та людям, які опинились у складних життєвих обставинах, працює з конфліктами у громадах, надає послуги з медіації, опікується темами гендерної рівності та запобігання насильству, займається навчанням дорослих. Офіс ГО знаходиться у місті Запоріжжя, працює по всій території України.

ГО “Український центр сприяння інвестиціям та торгівлі” (ITFC) - незалежна некомерційна організація, що спеціалізується на питаннях інвестицій, розвитку малого та середнього підприємництва, торгівлі і торговельної політики. Центр створено у 2014 році з метою сприяти зростанню економіки України, використовуючи найкращий міжнародний досвід для планування та впровадження масштабних реформ, стимулювання експорту та розвитку підприємництва, усунення бар'єрів у торгівлі та розв'язання проблемних питань найперспективніших галузей економіки країни.