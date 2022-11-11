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“МХП-Громаді” проводить навчання зі стратегування та проєктного менеджменту в рамках програми “Сади для перемоги”

“МХП-Громаді” проводить навчання зі стратегування та проєктного менеджменту в рамках програми “Сади для перемоги”

Київ • УНН

 • 324240 перегляди

КИЇВ. 11 листопада. УНН. Благодійний фонд “МХП-Громаді” проводить безкоштовні вебінари на теми стратегування, розробки плану продбезпеки та проєктного менеджменту в рамках грантової програми “Сади для перемоги”. Про це повідомили у пресслужбі Фонду, передає УНН.

Деталі

Навчальна програма стартувала наприкінці жовтня, втім і зараз усі охочі можуть доєднатися до неї у закритій групі в Facebook

Цитата

“Кожна додаткова можливість, яка здатна підтримати українців, сьогодні має надзвичайно важливе значення. Грантовий конкурс “Сади для Перемоги” - одна із таких можливостей, коли громада може отримати додаткові ресурси для підсилення своєї продовольчої безпеки в умовах війни. Через цей конкурс громада може стати ще більш самозарадною, а також набути важливі компетенції з проєктного менеджменту та написання проєктів, що буде надзвичайно цінним і актуальним під час відбудови України”, - розповіла директор фонду “МХП-Громаді” Тетяна Волочай.

Про конкурс

Конкурс “Сади для перемоги” реалізується у Сумській, Київській, Вінницькій, Хмельницькій, Івано-Франківській, Харківській, Полтавській, Львівській, Черкаській та Дніпропетровській областях.

Подаватися на гранти можуть органи місцевого самоврядування самостійно чи у співпраці з іншими громадами, комунальними установами, малими та середніми фермерами, кооперативами, асоціаціями та об’єднаннями виробників сільськогосподарської продукції. Переможці зможуть отримати до 250 тис. грн на втілення своїх проектів. Заявки приймаються до 30 листопада.

Конкурс реалізується у партнерстві з Міністерством аграрної політики та продовольства України з метою підвищення продовольчої безпеки громад, розвитку вирощування, переробки, зберігання вирощеної сільськогосподарської продукції та підвищення зайнятості населення.

Довідка

"МХП-Громаді" – український благодійний фонд, який почав свою діяльність 2015 року. Його головна місія – комплексний розвиток громад. Географія діяльності налічує 12 областей України: понад 700 містечок і сіл.

Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Фонд системно підтримує людей, які перебувають у регіонах бойових дій, українських захисників та рятувальників, громади, лікарні та пологові будинки, благодійні установи, які дбають про дітей-сиріт та літніх людей, а також людей, які через війну залишилися без дому та засобів для існування.

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