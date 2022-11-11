"МХП-Громаді" проводит обучение по стратегированию и проектному менеджменту в рамках программы "Сады для победы"

Детали

Учебная программа стартовала в конце октября, впрочем, и сейчас все желающие могут присоединиться к ней в закрытой группе в Facebook.

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“Каждая дополнительная возможность, способная поддержать украинцев, сегодня имеет чрезвычайно важное значение. Грантовый конкурс “Сады для Победы” – одна из таких возможностей, когда громада может получить дополнительные ресурсы для усиления своей продовольственной безопасности в условиях войны. Через этот конкурс громада может стать еще более самостоятельной, а также приобрести важные компетенции по проектному менеджменту и написанию проектов, что будет чрезвычайно ценным и актуальным во время восстановления Украины”, - рассказала директор фонда “МХП-Громаді” Татьяна Волочай.

О конкурсе

Конкурс “Сады для победы” реализуется в Сумской, Киевской, Винницкой, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Харьковской, Полтавской, Львовской, Черкасской и Днепропетровской областях.

Подаваться на гранты могут органы местного самоуправления самостоятельно или в сотрудничестве с другими громадами, коммунальными учреждениями, малыми и средними фермерами, кооперативами, ассоциациями и объединениями производителей сельскохозяйственной продукции. Победители смогут получить до 250 тыс. грн на воплощение своих проектов. Заявки принимаются до 30 ноября.

Конкурс реализуется в партнерстве с Министерством аграрной политики и продовольствия Украины с целью повышения продовольственной безопасности общин, развития выращивания, переработки, хранения выращенной сельскохозяйственной продукции и повышения занятости населения.

Справка

"МХП-Громаді" – украинский благотворительный фонд, который начал свою деятельность в 2015 году. Его главная миссия – комплексное развитие громад. География деятельности насчитывает 12 областей Украины: более 700 городков и сел.

С начала полномасштабного вторжения россии в Украину Фонд системно поддерживает людей, находящихся в регионах боевых действий, украинских защитников и спасателей, громады, больницы и роддома, благотворительные учреждения, которые заботятся о детях-сиротах и ​​пожилых людях, а также людях, которые из-за войны остались без дома и средств к существованию.