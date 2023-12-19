Громадам со значительной долей военного НДФЛ к перераспределению утвердили компенсацию - Минфин

Правительство утвердило компенсацию громадам, которые имели весомую долю военного НДФЛ в структуре своих налоговых поступлений, сообщили во вторник в Министерстве финансов, пишет УНН.

Сегодня, 19 декабря, на заседании правительства утвержден механизм распределения дополнительной дотации за октябрь-декабрь 2023 года тем местным громадам, в которых военный НДФЛ составляет значительную долю в структуре поступлений от этого налога - сообщили в Минфине.

В то же время, указали в министерстве, все местные громады, которые в октябре-ноябре 2023 года имели уменьшение доходов (не учитывая военный НДФЛ), получат также финансовую компенсацию. Размер компенсации будет таким, что их доходы станут эквивалентными тем, которые они имели за аналогичный период прошлого года.

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Дополнение

В Минфине указали, что в соответствии с принятым законом о перераспределении военного НДФЛ, полученный дополнительный ресурс в 2024 году в размере 96,3 млрд грн будет направлен в спецфонд госбюджета на конкретные цели.