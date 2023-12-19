Громадам со значительной долей военного НДФЛ к перераспределению утвердили компенсацию - Минфин
Украинское правительство приняло решение о компенсации местным общинам, на которых повлияло перераспределение поступлений от военного НДФЛ.
МИД Финляндии выдал две сотни разрешений на уклонение от санкций против рф
Финляндия одобрила около 200 исключений из санкций против России из более 500 запросов, в основном по снятию персональных санкций и переводов средств. Разрешения также позволяют осуществлять платежи, связанные с имуществом подсанкционных лиц, и способствуют выходу финских компаний из россии.
Правительство утвердило дополнительную помощь пострадавшим от войны громадам и усовершенствовало компенсацию недопоступления от НДФЛ
Кабинет министров Украины принял постановление о предоставлении дополнительной помощи деоккупированным и пострадавшим от войны громадам, а также усовершенствовал компенсацию реверсной дотации за октябрь-декабрь и компенсацию недопоступления от НДФЛ. Средства будут направлены на выплату заработной платы работникам бюджетной сферы и оплату коммунальных услуг.
Напоминание о пропавших детях в Украине: небоскреб в Нью-Йорке подсветят синим и желтым цветами
Эмпайр Стейт Билдинг будет подсвечен синим и желтым цветами, чтобы привлечь внимание к судьбе пропавших без вести детей в Украине на фоне российского вторжения - инициатива, организованная актером Львом Шрайбером.
В Соломенском районе столицы в пятиэтажке, предварительно, произошла утечка газа
Утечка газа на третьем этаже киевского дома привела к пожару, но обошлось без жертв.
В Польше договорились о въезде пустых грузовиков через "Ягодин-Дорогуск" из Украины в отдельной "еЧерге"
Польша позволяет пустым украинским грузовикам использовать отдельную "еЧерзи" на пункте пропуска "Ягодин-Дорогуск", но задержки на выезде до 6 дней сохраняются, несмотря на новый пункт пропуска и сокращение времени ожидания.
Главой Гослесагентства назначен Виктор Смаль
Новым председателем Государственного агентства лесных ресурсов Украины назначен Виктор Смаля.
Киевлянин получил приговор за обливание краской прохожих
Киевлянина приговорили к двум годам лишения свободы за то, что он обливал краской пешеходов на Подоле. Злоумышленника, которого поймали с краской и велосипедом, признали виновным в одиннадцати эпизодах хулиганства.
Армия рф утром ударила по Купянску-Узловому: повреждена больница, есть раненая
Российская армия обстреляла Купянск-Узловой, ранив 48-летнюю женщину и повредив здания, включая больницу.
Украина наращивает производство дронов-камикадзе, чтобы компенсировать нехватку снарядов
Украина наращивает производство ударных беспилотников и собственных боеприпасов, как советского образца, так и западных калибров, чтобы решить проблему нехватки артиллерийских боеприпасов, заявил заместитель министра обороны Гаврилюк.