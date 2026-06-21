Гройсман вернул польский орден в знак солидарности с Зеленским и Украиной

Бывший премьер-министр Украины, экс-мэр Винницы Владимир Гройсман заявил, что возвращает Рыцарский крест Ордена Заслуг Республики Польша, который он получил в 2011 году за развитие регионального сотрудничества с польскими городами. По его словам, это решение личное, и он принял его в знак солидарности с Украиной и президентом Владимиром Зеленским. Об этом политик написал в своем Telegram-канале, сообщает УНН.

Детали

Гройсман напомнил, что получил польскую государственную награду в 2011 году, когда занимал должность городского головы Винницы. Орден ему вручили за развитие регионального сотрудничества с польскими городами.

В 2011 году, будучи мэром Винницы, я получил Рыцарский крест Ордена Заслуг Республики Польша за развитие регионального сотрудничества с польскими городами. Эта награда для меня личная. Именно поэтому решение вернуть её - тоже личное - заявил Гройсман.

Он подчеркнул, что возвращение ордена - не проявление обиды на польский народ. Напротив, Гройсман отметил уважение к полякам и благодарность за поддержку, которую Польша оказала Украине после начала полномасштабного вторжения россии.

Я возвращаю орден в знак солидарности с Украиной и Президентом Зеленским. Не с обидой на польский народ, а с глубоким уважением к нему и благодарностью за все годы поддержки, за миллионы поляков, которые открыли сердца и дома для наших людей после 24 февраля - отметил он.

Гройсман акцентировал, что Украина и Польша имеют сложную общую историю, однако споры о прошлом не должны разрушать стратегическое партнерство между двумя странами.

Каждый народ имеет право на свою историю и своих героев. Это право священно - и для Украины, и для Польши. Мы можем смотреть на прошлое по-разному, и это нормально между соседями с такой глубокой и сложной общей судьбой. Но прошлое не может быть дороже общего будущего - заявил политик.

Он подчеркнул, что сейчас главной угрозой для Украины и Европы остается россия, а споры между Киевом и Варшавой лишь играют на руку Москве.

Есть то, что не подлежит обсуждению: сегодня идет война. Настоящий враг - россия. И пока эта война продолжается - споры о прошлом мы не можем себе позволить. Именно этого и добивается Москва: чтобы Варшава и Киев смотрели не вперед, а назад - подчеркнул он.

Гройсман также процитировал бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля: "Если вы ссоритесь с прошлым, вы потеряете будущее".

По словам политика, Украина и Польша остаются стратегическими союзниками не только на уровне официальных деклараций, но и через общие интересы безопасности и будущее в Европе.

Украина и Польша - стратегические союзники. Не потому, что так записано в декларациях. Потому что наша безопасность, наша свобода, наше место в Европе - неразделимы. Мой орден возвращается. Но мое уважение к польскому народу - остается - резюмировал Гройсман.

Контекст

Президент Польши Кароль Навроцкий решил лишить Президента Украины Владимира Зеленского ордена Белого Орла и подчеркнул, что в польско-украинских отношениях есть границы, которые нельзя переступать.

Решение принято после того, как Навроцкий заявил, что критически относится к решению Президента Украины Владимира Зеленского о присвоении украинскому подразделению Сил специальных операций названия "имени Героев УПА".

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил одному из подразделений Сил специальных операций ВСУ название "имени Героев УПА" в конце мая.

Орден Белого Орла Владимиру Зеленскому в 2023 году вручил тогдашний президент Польши Анджей Дуда.

Кто из украинских политиков отказался от польских высоких наград в поддержку Зеленского

В Офисе Президента прокомментировали решение президента Польши Кароля Навроцкого лишить Президента Украины Владимира Зеленского ранее врученного ему польского ордена Белого Орла. Руководитель ОП Кирилл Буданов назвал это "подарком для московского агрессора", добавил, что Украина даст оценку этому событию, и отказался от собственной польской награды.

Посол Украины в Польше Василий Боднар заявил, что возвращает польскую награду на фоне решения Президента Польши Кароля Навроцкого о лишении Президента Украины Владимира Зеленского польского ордена Белого Орла, дипломат одновременно призвал "к откровенному разговору".

В знак поддержки и солидарности с украинским лидером Посол Украины в Польше Василий Боднар вернул кавалерский крест ордена "За заслуги Республики Польша".

Одновременно с ним министр иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал решение лишить Президента Украины ордена Белого Орла стратегической ошибкой Президента Польши и добавил, что вернет свой Командорский крест со звездой Ордена "За заслуги перед Польшей".

На конфликтную ситуацию также отреагировал второй президент Украины Леонид Кучма. Он тоже вернул свой орден Белого Орла и призвал не ставить прошлое выше будущего в отношениях между Украиной и Польшей.

Его примеру последовал третий президент Украины Виктор Ющенко. Он также отказался от высокой польской награды. Ющенко считает, что решение лишить ордена действующего главу государства затрагивает весь украинский народ.

Вслед за Ющенко и Кучмой пятый президент Украины Петр Порошенко тоже отказался от высшего ордена Польши. Он назвал решение Навроцкого ошибочным и таким, которое вредит украинско-польским отношениям.

Что нужно знать об ордене Белого Орла

Это высшая награда Речи Посполитой, а позже Польши. Одна из старейших польских наград. Ее вручают самым выдающимся полякам за их заслуги, а иногда и главам иностранных государств.

Награда крепится к голубой ленте, перекинутой через левое плечо на правый бок. Звезда Ордена, ранее вышитая, носится на левой стороне груди. В отличие от других польских высоких наград, Орден Белого Орла не имеет разных степеней или крестов.

Орден основан 1 ноября 1705 года королем Речи Посполитой Августом Сильным.

До 2026 года единственным прецедентом лишения ордена был польский политик Винцентий Витос. Он получил орден в 1921 году, но потерял его автоматически вследствие уголовного производства.

У Зеленского Польша отозвала Орден Белого Орла, а Муссолини и Екатерина II остаются его кавалерами: у кого ещё есть эта награда