Грызлов: ТКГ выразила стремление провести обмен удерживаемыми лицами до Нового года
Киев • УНН
КИЕВ. 20 декабря. УНН. Контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе выразила стремление провести обмен удерживаемыми лицами до Нового года. Об этом заявил в среду по итогам встречи в Минске полпред РФ Борис Грызлов, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
"Контактная группа подтвердила стремление произвести обмен удерживаемыми лицами до новогодних и рождественских праздников в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями", - сказал Б.Грызлов.
Также указано, что Россия призвала участников ТКГ разблокировать работу по политическому урегулированию конфликта на Донбассе.
"Российская сторона подтверждает свою приверженность к полному и точному выполнению минских соглашений. Прежде всего, для этого необходимо разблокировать работу по политическому урегулированию, провести амнистию и законодательно обеспечить введение в действие закона об особом статусе Донбасса по "формуле Штайнмайера", - отметил Б.Грызлов.
Напомним, Б.Грызлов заявил, что контактная группа договорилась о перемирии на Донбассе с 23 декабря.