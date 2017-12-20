Гризлов: ТКГ висловила прагнення провести обмін утримуваними особами до Нового року
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Контактна група з врегулювання ситуації на Донбасі висловила прагнення провести обмін утримуваними особами до Нового року. Про це заявив в середу за підсумками зустрічі в Мінську повпред РФ Борис Гризлов, передає УНН з посиланням на ТАСС.
"Контактна група підтвердила прагнення провети обмін утримуваними особами до новорічних та різдвяних свят відповідно до раніше досягнутих домовленостей", - сказав Б.Гризлов.
Також зазначено, що Росія закликала учасників ТКГ розблокувати роботу з політичного врегулювання конфлікту на Донбасі.
"Російська сторона підтверджує свою прихильність до повного і точного виконання мінських угод. Перш за все, для цього необхідно розблокувати роботу щодо політичного врегулювання, провести амністію і законодавчо забезпечити введення в дію закону про особливий статус Донбасу за "формулою Штайнмайэра", - зазначив Б.Гризлов.
Нагадаємо, Б.Гризлов заявив, що контактна група домовилася про перемир'я на Донбасі з 23 грудня.