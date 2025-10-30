Гривна крепнет: НБУ установил официальный курс на 30 октября
Киев • УНН
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на 30 октября на уровне 42,01 гривны, что является снижением по сравнению с предыдущим днем. Официальный курс евро составляет 48,87 гривны, а злотого – 11,51 гривны.
По состоянию на четверг, 30 октября, Национальный банк Украины установил официальный курс на уровне 42,01 гривны за один доллар. Официальный курс в среду составлял 42,08 гривны за один доллар. Официальный курс гривны к евро составит 48,87. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные НБУ.
Детали
Официальный курс доллара составляет: 42,0115 грн. за один доллар. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне: 48,8657 грн. за 1 евро. Официальный курс злотого составляет: 11,5154 грн. за 1 злотый.
Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:00 четверга:
- в банках доллар торгуется по курсу 41,80-42,25 грн, евро по 48,60-49,33 грн, злотый по 11,25 -12,00 грн;
- на межбанке курсы составляют 42,00-42,03 грн/долл. и 48,94-48,96 грн/евро.
Напомним
Международные резервы Украины выросли на 1,1% в сентябре 2025 года, достигнув 46 518,6 млн долларов США. Рост обусловлен поступлениями от международных партнеров и уменьшением чистой продажи валюты НБУ.
Зеленский приобрел облигации на более 4 млн гривен - декларация10.10.25, 20:55 • 10669 просмотров