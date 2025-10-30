$42.080.01
Трамп обсудил войну рф против Украины с Си Цзиньпином: говорит, Китай будет работать над решением вместе с США
01:44 • 17356 просмотра
Трамп приказал начать испытания ядерного оружия США
29 октября, 18:25 • 37719 просмотра
В Украине молодежь в возрасте 18–25 лет сможет получить до 200 тыс. грн на старт бизнеса
29 октября, 16:51 • 39867 просмотра
Суд отправил экс-главу Укрэнерго Кудрицкого под стражу на два месяца
Эксклюзив
29 октября, 14:53 • 40529 просмотра
В Ирпене кот погиб после предполагаемого выстрела: полиция расследует инцидент
Эксклюзив
29 октября, 12:54 • 82296 просмотра
И.о. ректора ГБТУ Андрей Кудряшов "забыл" указать сожительницу и дорогие подарки: что должно проверить НАПКPhoto
Эксклюзив
29 октября, 12:21 • 43461 просмотра
Незаконная деятельность игорных заведений: с начала этого года в суд направлено столько же дел, сколько за весь 2024 год
29 октября, 11:54 • 72917 просмотра
С сегодняшнего дня действуют новые правила торговли между Украиной и ЕС: какие квоты на агропродукцию вырастутPhoto
29 октября, 09:51 • 31477 просмотра
Враг не находится в Мирнограде - группировка войск "Восток"
Эксклюзив
29 октября, 07:00 • 92096 просмотра
Инсульт «молодеет»: что нужно знать о симптомах и профилактике болезни
публикации
Эксклюзивы
Гривна крепнет: НБУ установил официальный курс на 30 октября

Киев • УНН

 • 1030 просмотра

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на 30 октября на уровне 42,01 гривны, что является снижением по сравнению с предыдущим днем. Официальный курс евро составляет 48,87 гривны, а злотого – 11,51 гривны.

Гривна крепнет: НБУ установил официальный курс на 30 октября

По состоянию на четверг, 30 октября, Национальный банк Украины установил официальный курс на уровне 42,01 гривны за один доллар. Официальный курс в среду составлял 42,08 гривны за один доллар. Официальный курс гривны к евро составит 48,87. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет: 42,0115 грн. за один доллар. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне: 48,8657 грн. за 1 евро. Официальный курс злотого составляет: 11,5154 грн. за 1 злотый.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:00 четверга:

  • в банках доллар торгуется по курсу 41,80-42,25 грн, евро по 48,60-49,33 грн, злотый по 11,25 -12,00 грн;
    • на межбанке курсы составляют 42,00-42,03 грн/долл. и 48,94-48,96 грн/евро.

      Напомним

      Международные резервы Украины выросли на 1,1% в сентябре 2025 года, достигнув 46 518,6 млн долларов США. Рост обусловлен поступлениями от международных партнеров и уменьшением чистой продажи валюты НБУ.

      Вадим Хлюдзинский

      ЭкономикаФинансы
      Злотый
      Национальный банк Украины
      Украина