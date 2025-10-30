Гривня міцнішає: НБУ встановив офіційний курс на 30 жовтня
Київ • УНН
Національний банк України встановив офіційний курс долара на 30 жовтня на рівні 42,01 гривні, що є зниженням порівняно з попереднім днем. Офіційний курс євро становить 48,87 гривні, а злотого - 11,51 гривні.
Станом на четвер, 30 жовтня, Національний банк України встановив офіційний курс на рівні 42,01 гривні за один долар. Офіційний курс у середу становив 42,08 гривні за один долар. Офіційний курс гривні до євро становитиме 48,87. Про це інформує УНН із посиланням на дані НБУ.
Деталі
Офіційний курс долара становить: 42,0115 грн. за один долар. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні: 48,8657 грн. за 1 євро. Офіційний курс злотого становить: 11,5154 грн. за 1 злотий.
Згідно з даними на профільних сайтах, станом на 08:00 четверга:
- у банках долар торгується за курсом 41,80-42,25 грн, євро за 48,60-49,33 грн, злотий за 11,25 -12,00 грн;
- на міжбанку курси становлять 42,00-42,03 грн/дол. та 48,94-48,96 грн/євро.
Нагадаємо
Міжнародні резерви України зросли на 1,1% у вересні 2025 року, досягнувши 46 518,6 млн доларів США. Зростання зумовлене надходженнями від міжнародних партнерів та зменшенням чистого продажу валюти НБУ.
