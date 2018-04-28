Гриценко отказался отвечать на вопрос о своей причастности к разоружению армии

Корреспондент УНН задал Анатолию Гриценко вопрос, опираясь на данные, которые неоднократно озвучивались в СМИ и были подтверждены ответом Министерства обороны Украины на запрос одного из народных депутатов.

Корреспондент УНН: Согласно статистике, в период Вашего пребывания в должности министра обороны было продано 200 танков, 145 боевых машин. Готовы ли вы ответить...

Анатолий Гриценко: Я иду в перед, а на ложь Порошенко, Матиоса и Луценко не обращаю внимания. Точка.

Корреспондент УНН: Вы чувствуете какую-то вину, что украинские войска начали войну на Востоке без оружия?..

Этот вопрос политик оставил без ответа, уйдя прочь.

Напомним, Анатолий Гриценко занимал должность министра обороны с февраля 2005 года по декабрь 2007 года.

Народный депутат Украины, секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны, народный депутат Иван Винник в 2016 году получил в ответ на депутатский запрос информацию о продаже военной техники и вооружения Министерством обороны в период руководства Анатолия Гриценко. Так, по информации, предоставленной Министерством, в то время из запасов армии было продано 8 самолетов, 14 вертолетов, 63 авиационных двигателя, 200 танков, 145 БМП и БТР. Примечателен тот факт, что 2 самолета и 2 вертолета были переданы на безвозмездной основе. Кроме того, было продано зенитно-ракетные комплексы С-300.

А теперь вспомним, как волонтеры собирали средства на приобретение БТРов и модернизацию старой техники, даже ЗРК покупались за средства, собранные населением. Только в первые месяцы вооруженной агрессии волонтеры передали армии более трех десятков БМП.

"Я говорил, что у нас сильные Вооруженные силы, хотя это была, честно говоря, неправда. Это была ложь. Нам Киев тогда не было чем защитить", - не так давно подтвердил плачевное состояние армии в период начала российской агрессии секретарь СНБО Александр Турчинов.